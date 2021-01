Brachbach- Einbruch in Gartenhütte -Diebstahl eines Mountainbike (FOTO)

In der Nacht zum 06.01.2021 wurde in der Ortslage Brachbach, Gartenstraße, eine Gartenhütte aufgebrochen.

Aus der Hütte entwendete der bisher unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Felt, Virtue Two, silberfarbener Rahmen, schwarze Beschriftung, Größe 26 Zoll, Vollfederung, Wert ca. 1000EUR. Hinweise zum gestohlenen Fahrrad oder zu verdächtigten Personen an den Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die Polizeiinspektion Betzdorf unter folgenden Rufnummer 02745-8130 oder 02741-9260.



