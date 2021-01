Betzdorf- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 09.01.2021, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die L 288 im Stadtgebiet Betzdorf; ihr folgte ein 53-jähriger mit einem Postzustellungsfahrzeug.

Im Verlauf der Strecke musste die junge Fahrerin an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten, da ein Fußgänger die Straße querte. Infolge mangelnden Sicherheitsabstandes fuhr der 53-jährige auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Bei der Kollision zogen sich die die 19-Jährige sowie ihre 43-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000EUR.



