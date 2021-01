Betzdorf- Verkehrsunfall am Kreisverkehrsplatz

Am 05.01.2021, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrzeugführer mit seinem vierrädrigem Leichtkraftfahrzeug die Wilhelmstraße im Innenstadtgebiet von Betzdorf.

Beim Befahren des dortigen Kreisverkehrsplatzes, rutschte das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel in der Kreiselmitte. Hier beschädigte der junge Fahrer eine Hecke und eine Beleuchtungseinrichtung. Auch an seinem Gefährt entstand leichter Sachschaden; insgesamt ca. 400EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell