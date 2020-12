Bahnunfall am Bahnhof in Kirchen (Presseerstmeldung)

Am 22.12.2020, gegen 08:45 Uhr, kam es zu einer Meldung von einem Bahnunfall in Kirchen.

Am Bahnhof Kirchen wurde im Gleis eine leblose männliche Person aufgefunden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Bahnpolizei, Notfallmanager der Bahn sowie die Kriminalpolizei Betzdorf sind vor Ort. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um einen Unfall handeln. Genaueres kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.



