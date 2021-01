Neuwied

Ansammlung von sogenannten Coronaleugnern im öffentlichen Raum aufgelöst

Am 09.01.2021 gegen 14.40 Uhr wurde der PI Neuwied eine größere Menschenansammlung in Leutesdorf in den dortigen Rheinanlagen gemeldet, die den Radweg blockieren und keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.