Dabei wurde das Türschloss an der Fahrerseite beschädigt.



Die Polizei Prüm bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06551-9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell