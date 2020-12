Verkehrsunfallflucht in Prüm

Dabei befuhr ein silberfarbener Toyota den Kreuzerweg in Richtung Kalvarienbergstraße und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf . Hierdurch wurde der Golf nicht unerheblich beschädigt. Der flüchtige Toyota verlor eine Außenspiegelabdeckung , die durch die Polizei zwecks Beweissicherung sichergestellt wurde.



Potentielle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige, sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



