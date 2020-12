Verkehrsunfall mit zwei verletzten Unfallbeteiligten

Am 22.12.2020 kam es gegen 05:30 Uhr auf der B49 zwischen Bengel und Alf zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen und erheblichem Sachschaden.

Auf regennasser Fahrbahn geriet ein Kleinwagen im Bereich einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Obwohl an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurden beide Fahrzeugführer nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 10.000,-EUR geschätzt. Die B49 musste zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes samt Notarzt, der Straßenmeisterei und der Polizeiinspektion Zell.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542/98670

E-Mail: pizell@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell