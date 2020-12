Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.12.2020 gegen 12:25 Uhr ereignete sich im Bereich der Bundesstraße 257 zwischen Daun und Darscheid ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden.





Ein 43-jähriger Unfallverursacher aus der VG Daun befuhr mit seinem Personenkraftwagen die B 257 von Darscheid kommend in Richtung Daun.



Vor ihm fuhren ein 63-jähriger Unfallbeteiligter aus der VG Daun, gemeinsam mit seiner 63-jährigen Beifahrerin.



Vor diesen fuhr ein 23-jähriger Unfallbeteiligter aus der VG Kelberg.



Im Verlauf der B 257 musste der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen, der nachfolgende 63-jährige Unfallbeteiligte erkannte dies und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab.



Der dahinterfahrende 43-jährige Unfallverursacher erkannte die Situation zu spät und fuhr aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf das Fahrzeug auf, wodurch er die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufeinander aufschob.



Die 63-jährige Beifahrerin im mittleren Fahrzeug und der Unfallverursacher selbst verletzten sich hierdurch glücklicherweise nur leicht.



An alles Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.



