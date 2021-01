Verkehrsunfall mit Flucht – Gerolstein, Am Auberg

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem geschädigten PKW, handelte es sich um einen blauen Ford Focus, dieser stand in Höhe Am Auberg 41, in Fahrtrichtung Sarresdorfer Straße, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Auf Grund der Unfallspuren befuhr der Unfallverursacher die Straße in Richtung Sarresdorfer Straße. Der Sachschaden an dem Ford wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Daun, unter Tel.: 06592-96260, erbeten.



