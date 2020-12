Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – 27-jähriger in Gewahrsam genommen

Am Montag, dem 28.12.2020, wurde der Polizei Bitburg gegen 15:00 Uhr durch mehrere besorgte Bürger eine Person gemeldet, welche in der Kölner Straße in Bitburg versuche Autos anzuhalten und mit Glasflaschen werfe.





Eine sofort entsandte Streife der Bitburger Polizei konnte einen augenscheinlich angetrunkenen 27-jährigen Mann aus dem Eifelkreis in Tatortnähe antreffen und in diesem den Verantwortlichen feststellen. Einem erteilten Platzverweis kam der Mann nicht nach. Stattdessen baute er sich vor den eingesetzten Beamten auf, schlug gegen den Streifenwagen und ging unmittelbar auf die eingesetzten Beamten los. Diese konnten den Angriff abwehren, den 27-jährigen überwältigen und festnehmen. Dabei wurden die beiden Beamten leicht verletzt.



Gegen den 27-jährigen Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zur lückenlosen Aufklärung der Tat setzt die Polizei auf Zeugenhinweise und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



- Wer hat das Ereignis beobachten können? - Wurden Personen durch das Verhalten des Mannes geschädigt oder

gefährdet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561/9685-0 entgegen.



