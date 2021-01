Sachbeschädigung und Diebstahl am Fahrradweg zwischen Kyllburg und St. Thomas

Bitburg / Kyllburg (ots) – In der Zeit vom 18.12.2020 bis 11.01.2021 wurde am Radweg von Kyllburg in Richtung St. Thomas an einer Raststation die Glasscheibe an einem Schaukasten eingeschlagen.