Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Montag 04.01.2021 auf Dienstag 05.01.2021 kam es in der Innenstadt von Prüm zu massiven Sachbeschädigungen durch Schmierereien an Hauswänden und weiteren Objekten.

An ca. 10 Stellen wurden mittels schwarzer Spraydose Farbschmierereien aufgetragen. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Tataufklärung. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen zur Tatzeit in der Innenstadt gesehen, welche sich verdächtig verhalten haben? Gibt es Videoaufzeichnungen von Ladengeschäften, welche in der Tatzeit zwischen 21:00 und 24:00 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgezeichnet haben, die in Tatzusammenhang stehen könnten?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Prüm.



