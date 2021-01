Im Zeitraum vom 13.01.2021, 20:00 Uhr, bis 14.01.2021, 09:00 Uhr, wurde in Bitburg-Mötsch das an einer Steinwand angebrachte Firmenlogo eines Fitnessstudios beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06561/9685-0.



