Pressemeldung der Polizei Daun vom 12.01.2021

Ereignis: Unbekannte entwenden Bargeld Ort: Gerolstein, Reginenhof an der L 29 Zeit: 11.

01.2021, 16.00 Uhr bis 12.01.2021, 09.00 Uhr



Unbekannte Täter betraten, vermutlich unter Ausnutzung der Dunkelheit, die unverschlossene „Bio-Frischmilchtankstelle“ an der L 29. Dort brach man mittels Gewalt die Verriegelung des Milchautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Polizei Gerolstein sucht nach Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Reifen an Fahrrad aufgeschlitzt



Ort: Gerolstein, Brunnenstraße



Zeit: 12.01.2021, 15.25 Uhr bis 12.01.2021, 15.35 Uhr



Ein Mann hatte sein Fahrrad für kurze Zeit im Eingangsbereich des Norma-Marktes abgestellt. Als er nach wenigen Minuten zurückgekommen war, musste er feststellen, dass unbekannte Täter beide Reifen mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten hatten. Die Polizei Gerolstein sucht nach Zeugen, 06591-95260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell