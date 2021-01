Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.01.2021

01.2021, 08.00 Uhr bis 04.01.2021, 13.15 Uhr



Unbekannte Täter gelangten über die zu Öffnungszeiten unverschlossene Haustür in das Innere eines Wohn-und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße. Hier manipulierten sie anschließend das Schloss einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss. Aus den Räumen entwendeten sie Bargeld und ein I-Pad. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gerolstein, 06591-95260.



