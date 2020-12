Pressemeldung der Polizei Daun, 29.12.2020

12.20, 12.15 Uhr und 12.45 Uhr



Eine Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl- Marktes abgestellt. Als sie zurück zum Auto kam, stellte sie einen frischen Schaden am PKW fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug an der Fahrerseite hinten, Tür, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



