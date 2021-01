Präsenz der Bitburger Polizei am Wochenende

Hierbei mussten zum Teil auch einige berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen werden.



So wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Körperich am frühen Samstagabend auf ein Fahrzeug aufmerksam, an welchem die Rücklichter defekt waren. In der folgenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.



Wenig später fiel den Beamten auf der B257 bei Oberstedem ein Fahrzeug auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.



Gegen 21 Uhr wurde eine Streife in der Ortslage Echternacherbrück auf eine Person aufmerksam, welche sich bei Erkennen der Beamten versuchte einer möglichen Kontrolle zu entziehen. Bei dem 34-jährigen Mann konnten kleinste Mengen an Betäubungsmitteln sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt werden.



Zwischen den Ortslagen Körperich und Bauler konnte am späten Sonntagabend ein hochmotorisierter PKW gestoppt werden, dessen 26-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von geringen Mengen an Betäubungsmitteln.



Noch in der gleichen Nacht wurde bei einer Person in der Ortslage Irrel eine geringe Menge einer illegalen Substanz aufgefunden. Die Person stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und räumte ein, kurz zuvor mit dem Auto im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein.



In allen geschilderten Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde den berauschten Fahrzeugführern Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.



