Fahren ohne Fahrschein, Streit mit Kindern, Haftbefehl

In einem Regionalzug auf der Fahrt nach Gerolstein geriet der 62-Jährige mit zwei 12jährigen Kindern aus dem Kreis Vulkaneifel in Streit. Hierbei wurden die beiden 12jährigen leicht verletzt. Ein bis dato unbekannter Zeuge (Fahrgast) kam den beiden 12jährigen zur Hilfe. Einer zufällig am Bahnhof in Gerolstein anwesender Streife der PI Daun berichteten die beiden Kinder von dem Vorfall. Der 62jährige wurde anschließend kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der nunmehr Beschuldigte nicht über einen erforderlichen Fahrschein für die Bahnfahrt verfügte und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der Beschuldigte wurde verhaftet. Gegen ihn wurden nunmehr neue Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles im RE22 von Trier in Fahrtrichtung Köln sich zu melden. Insbesondere der mutige Fahrgast, der den beiden Kindern zur Hilfe eilte, möge sich bei der Polizei Daun melden.



