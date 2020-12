Diebstahl von Baggerteilen

Der Bagger stand neben der B421 in Höhe des Windparks Scheid zwischen den Ortschaften Scheid und Losheim. Bisher unbekannte Täter haben an dem Bagger zwei Arbeitsscheinwerfer und eine Motorhauben-Abdeckung abmontiert und entwendet. Der Schaden dürfte etwa 500 Euro betragen.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



