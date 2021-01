Diebstahl einer Zugvorrichtung von Traktor

Von einer außerhalb der Ortslage abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine wurde eine Anhängerkupplung abmontiert und entwendet. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein grünes Zugmaul des Herstellers Sauermann, insbesondere kompatibel mit Fahrzeugen der Marke John Deere. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen. Am Tatort konnten Spuren mit eindeutigem Bezug zur Tat festgestellt werden. So wird unter anderem davon ausgegangen, dass der Täter ein Fahrzeug mit grobstolligen Geländereifen nutzte um das Diebesgut von der Örtlichkeit abzutransportieren. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen werden an die Polizeiinspektion Zell/Mosel (Tel. 06542/9867-0) erbeten.



