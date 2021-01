versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstag, den 09.01.2021 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:40 Uhr, versuchte eine bisher unbekannte Person ein Fenster im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in der Hoffmannsgasse aufzubrechen.

Sankt Sebastian (ots) – Am Samstag, den 09.01.2021 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:40 Uhr, versuchte eine bisher unbekannte Person ein Fenster im 2.OG eines Mehrfamilienhauses in der Hoffmannsgasse aufzubrechen. Zu einer Vollendung der Tat kam es aus unbekannten Gründen nicht.



Die Polizei Andernach bittet in dem Zusammenhang unter der Telefonnummer 02632/9210 oder der E-Mailadresse PIAndernach@polizei.rlp.de um Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell