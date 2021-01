Andernach

Verkehrsunfallflucht durch weißen SUV mit auffälligen rot weißem Karomuster

Am Mittwoch, den 06.01.2021 gegen 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Andernach in der Straße Schillerring in Höhe der Metzgerei Ahsenmacher.