Verkehrsunfall mit Traktor

Am Dienstag, 29.12.2020, gegen 19:35 Uhr kam es in der Ortslage Salmrohr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor mit Anhänger.

Die 24-jährige PKW-Fahrerin aus der Kreis Bernkastel-Wittlich befuhr die Wittlicher Straße/L141 in Richtung Wittlich. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach links auf die Gegenfahrbahn ab und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Der Traktor des 44-jährigen Fahrers, ebenfalls aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, hatte einen Frontlader montiert, der sich in das Fahrzeug der jungen Frau drückte und dieses dabei stark beschädigte. Die Fahrzeugführerin konnte sich aus ihrem PKW über die Beifahrerseite selbst befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L 141 zwischen dem Kreisel L141/B50 und dem Ortsausgang Richtung Wittlich voll gesperrt. Der Verkehr wurde für die Zeit umgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Salmtal, das DRK und die Autobahnpolizei Schweich.



