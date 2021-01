Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K96 zw. Halsenbach und Emmelshausen

Zunächst kam es zu im Einmündungsbereich K96/Bopparder Straße in Emmelshausen zu einem Auffahrunfall, als ein unfallbeteiligter PKW nach links von der K96 in die Bopparder Straße abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde der vordere PKW auf die Gegenspur geschleudert. Ein entgegenkommender PKW versuchte durch ein Ausweichmanöver eine weitere Kollision zu verhindern. Dies gelang nicht, sodass dieser durch den Aufprall in Zusammenhang mit einem starken Lenkeinschlag auf die linke Fahrzeugseite kippte und letztlich auf dem Dach zum liegen kam. Die zum Glück nur leicht verletzten Fahrzeugführer wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die K96 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge insgesamt zwei Stunden für den Verkehr voll gesperrt.



