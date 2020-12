Am 23.12.2020 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9, Höhe Abfahrt Andernach-Eich.





Ein 23 jähriger PKW-Fahrer aus der Region Aachen befuhr die B9 aus Richtung Andernach-Namedy kommend und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von selbiger ab und prallte hierbei in die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde er in den begrünten Seitenstreifen geschleudert. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Die B9 musste auf dieser Richtungsfahrbahn deshalb gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Es waren starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.



