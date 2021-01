Verkehrsunfall Abfahrt B9 Koblenz-Lützel/Eifelstraße – Polizei sucht Zeugen

An der Abfahrt „Lützel / Falckenstein Kaserne“ fuhren beide Fahrzeugführer in genannter Reihenfolge von der B9 ab und kamen nachfolgend (unterhalb der B9) vor der zweiten Lichtzeichenanlage auf der linken Fahrspur, auf der man sich zum Abbiegen in Richtung Koblenz-Lützel/Eifelstraße einordnet, aufgrund einer Rotlichtphase zum Stehen. Sodann kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Mercedes-Benz gab an, dass der Fahrer des Pkw Opel mit dem Fahrzeug unvermittelt zurückgesetzt habe. Der Fahrer des Pkw Opel gab an, gestanden zu haben und nichts von einem Zusammenstoß gemerkt zu haben. Am Pkw Mercedes-Benz entstand Sachschaden im Frontbereich.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter Tel. 0261-1032910 zu melden.



