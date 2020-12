Verkehrsbehinderungen rund um den Erbeskopf

Um weitere Verkehrsbehinderungen zu verhindern, werden die entsprechenden Zufahrten derzeit durch die Polizei gesperrt, bis sich die Situation normalisiert hat. Die Polizei in Morbach bittet die Bevölkerung, am heutigen Samstag von einer Anreise zum Erbeskopf abzusehen. Außerdem weist die Polizei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf die Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen der vierzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz hin, insbesondere die Einhaltung von Mindestabständen, das gegebenenfalls erforderliche Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen sowie die Vermeidung von – wenn auch nur kurzzeitigen – Ansammlungen.



