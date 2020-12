Unfall auf der A 1, Zeugen gesucht

Der Unfall geschah unmittelbar am Anfang der Baustelle, in dem Bereich, wo der linke Fahrstreifen endet. Dort kollidierten zwei PKW seitlich. Es kam zu Sachschaden. Zudem wurde die Baustellenbeschilderung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere kommt der Fahrer des Pkw als Zeuge in Betracht, der kurz vor dem Unfall von den Unfallbeteiligten überholt wurde. Dabei soll es sich um einen schwarzen VW mit Luxemburger Kennzeichen handeln. Dieser Fahrer sowie andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Tel. 06502-91650, in Verbindung zu setzen.



