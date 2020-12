Unbekannte schießen auf Taube.

Am Montag, den 21.12.2020, zwischen 14:30 und 15 Uhr, wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheimer-Höhe, Im Junkerstück, eine Taube von unbekannten Tätern offenbar während des Fluges beschossen.

Das Tier stürzte daraufhin in einen Garagenhof ab. Es wurde dort tot aufgefunden. Zeugen hörten kurz vorher einen lauten Knall und sahen die Federn des Tieres zu Boden fallen. Aufgrund der Verletzungen der Taube, besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen nach dem Schützen dauern an.



Es wird um Zeugenhinweise gebeten.



