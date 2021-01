„SoKo Ochtendung“: Noch immer keine Spur vom Pkw des Opfers

Bislang sind noch keine Hinweise auf dessen Abstellort eingegangen, welche zum Auffinden des Fahrzeugs geführt haben.



Zur Erinnerung, gefahndet wird nach einem Pkw Fiat Panda, Baujahr 2010, amtliches Kennzeichen MYK-H 298, gelb/ ockerfarbig, viertürig mit Anhängerkupplung.



Zwischenzeitlich liegen Originalfotos des besagten Fahrzeugs vor.



Da sich die getötete Frau in der Vergangenheit zeitweilig auch im Bereich Köln aufgehalten hat, wird auch dort nach dem Fahrzeug gesucht.



Hinweise bitte an die SOKO Ochtendung unter der Rufnummer 0261/ 103-2540.



Bisherige Presseveröffentlichungen:



