SOKO Ochtendung: Frauenleiche identifiziert – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Es handelt sich um eine 31-jährige Frau aus Kruft.



Im Zuge der noch in der Nacht weitergeführten Ermittlungen rückte ein 34-jähriger Mann aus dem Bereich Köln als Tatverdächtiger in den Fokus der SOKO. Dieser Mann soll mit der 31-jährigen Frau eine Beziehung unterhalten haben, in der es in der Vergangenheit aber auch immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein soll.



Der Tatverdächtige konnte heute, am frühen Morgen, durch Spezialeinsatzkräfte im Bereich Köln festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und ging in Untersuchungshaft.



Die weitere Aufklärung der Tat, insbesondere auch im Hinblick auf die Hintergründe, bedarf noch weiterer, umfangreicher Ermittlungen, die während und nach den Feiertagen fortgesetzt werden.



Darüber hinaus möchten sich Staatsanwaltschaft Koblenz und Polizei Koblenz wegen der noch laufenden Ermittlungen derzeit nicht weiter äußern. Erst nach den Feiertagen können weiterführende Erklärungen abgeben werden. Daher bitten wir, zunächst von weiteren Anfragen abzusehen.



