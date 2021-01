Sachbeschädigungen an Rübenacher Schule

In den Abendstunden des 13.01.2021 kam es zu Sachbeschädigungen an der Grundschule in Koblenz, Am Mühlenteich 15. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Rollläden an zwei auf dem Schulgelände abgestellten Containern.

Koblenz (ots). In den Abendstunden des 13.01.2021 kam es zu Sachbeschädigungen an der Grundschule in Koblenz, Am Mühlenteich 15.



Bislang unbekannte Täter beschädigten die Rollläden an zwei auf dem Schulgelände abgestellten Containern. Dort wurde offensichtlich mit Feuerzeugen gezündelt. Entsprechenden Brandschäden an den Rollläden wurden festgestellt.



Weiterhin wurde die Hauswand mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt, die mit einfachen Mitteln nicht zu beseitigen war.



Am angrenzenden Fußball-Kleinspielfeld wurde ein Mülleimer aus einer Halterung gerissen und auf das angrenzende Grundstück der Grabenstraße geworfen.



Auf dem Gelände wurden mehrere kleine (ältere) Brandstellen festgestellt, wo offensichtlich in den vergangenen Tagen Kartons und Zeitungen angezündet wurden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032911, entgegen.



