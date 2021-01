Presseerstmeldung: Vollsperrung der K88, Mülheimer Straße, Bassenheim, unterhalb Autobahnbrücke

Die K88, Mülheimer Straße, in der Gemarkung Bassenheim ist derzeit voll gesperrt.





Nachdem gegen 21:00 Uhr eine Meldung eines Verkehrsteilnehmers bei der PI Andernach einging, dass er eine leblose Person auf der o.g. Straße unterhalb der Autobahnbrücke festgestellt habe, wurde dies zunächst durch einen alarmierten Rettungswagen und Notarzt bestätigt.



Es wurde der Tod der männlichen Person festgestellt. Die Straße wurde im Bereich unterhalb der Autobahn A 61 zunächst voll gesperrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprang die Person von der Autobahnbrücke auf die Straße.



Die Kriminalpolizei wurde informiert und begibt sich zum Einsatzort. Die Ermittlungen und die Vollsperrung dauern an.



