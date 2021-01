Polizei Lahnstein stellt zahlreiche Verstöße fest

Lahnstein (ots). Im Rahmen von Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Handy am Steuer“ führten Beamte der Polizeiinspektion Lahnstein am 06.01.2021 Kontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei konnten in einem Zeitraum von knapp fünf Stunden insgesamt 18 (!) Verstöße festgestellt werden, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer mit dem Handy telefonierten oder Nachrichten schrieben.



„Diese Zahl ist insbesondere vor dem Hintergrund des pandemiebedingt deutlich reduzierten Fahrzeugverkehrs erschreckend hoch! Die Nutzung eines Handys am Steuer lenkt unglaublich ab und erhöht das Unfallrisiko deutlich.“, so ein Sprecher der Polizei Lahnstein Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Verkehrsteilnehmer einsichtig. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg.



Die Polizei Lahnstein bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer noch einmal eindringlich darum, den Gebrauch des Handys am Steuer gänzlich zu unterlassen, oder wenn unvermeidbar, dieses nur mittels Freisprecheinrichtung zu nutzen. Aufgrund der zahlreichen Verstöße sind bereits jetzt weitere Kontrollen mit diesem Schwerpunkt angekündigt.



