Koblenz

Pkw-Fahrer beschädigten Rasenfläche vor der Festung

Erheblichen Sachschaden an Schotterwegen und Rasenflächen richteten am gestrigen Abend, 11.01.2021, gegen 23 Uhr zwei Pkw-Fahrer an, die auf den schneebedeckten Rasenflächen vor der Festung Ehrenbreitstein ihre unerlaubten Runden (Donuts) drehten.