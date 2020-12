Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und eine Unfallflucht

Am Donnerstag, 17.12.2020, wurde der Polizei gegen 07:26 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, welches in der Straße „Rheinau“ in Koblenz abgestellt war, gemeldet.

Dabei wurden beide Außenspiegel abgerissen.



Auf dem Gelände der Firma CARGLASS in der Schlachthofstraße 27-29 ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 17.12.2020, gleichgelagerter Sachverhalt. Hier wurde eine Sachbeschädigung durch abgetretene oder abgerissene Außenspiegel an zwei Fahrzeugen festgestellt.



Ebenfalls am Donnerstag, 17.12.2020, wurde in der Gülser Straße 14 in Koblenz gegen 13:30 Uhr ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug konnten gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden.



Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/103-2510 entgegen.



