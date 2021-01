Mehrere Mülltonnenbrände beschäftigten Feuerwehr und Polizei Koblenz

In der Nacht zum 04.01.2021 wurden mehrere Brände von Mülltonnen in Koblenz gemeldet.

Zwischen 19.20 Uhr und 22.20 Uhr wurden vier solcher Brände in der Fritz-Zimmer-Straße, der Fritz Michel-Straße und Im Kreutzchen gemeldet. Zu fünf gleichgelagerten Fällen kam es zwischen 0.42 Uhr und 01.34 Uhr, erneut in den zuvor genannten Straßen sowie in der Hans-Bellinghausen-Straße. Es wurden lediglich Mülltonnen beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



