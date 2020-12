Ladendiebstahl in großem Stil vereitelt

Letzterer wurde dabei beobachtet, wie er Druckerpatronen und Spirituosen im Wert von 4500 Euro aus dem Markt in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz schmuggeln wollte. Bei der Überprüfung durch die Polizei gab der 35 Jahre alte Tatverdächtige zunächst falsche Personalien an. Kurze Zeit später konnten die Personalien jedoch geklärt werden. Nun stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gleicher Täter hatte kurz vor der Tat in einer Filiale des Marktes in Lahnstein ebenfalls Druckerpatronen im Wert von 3000 Euro gestohlen.



