Koblenz

Kupferkabel in Koblenz gestohlen

Am Montag, 28.12.2020 wurden Angestellte einer Recyclingfirma in der Hans-Böckler-Straße in Koblenz auf den Diebstahl von rund 150 Kg Kupferdraht aufmerksam, der sich offensichtlich in der Nacht zum 24.12.2020 zwischen 02.30 Uhr und 03.40 Uhr, auf deren Betriebsgelände ereignete.