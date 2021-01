Koblenz

Koblenz – Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 13.45 Uhr, hat ein dunkelgrauer Kleinwagen beim Wenden in Höhe der Saurbornstraße 3, Koblenz, einen dort geparkten schwarzen Audi Q2 an der Fahrertüre beschädigt.