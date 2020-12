Koblenz – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch Linienbus

Am Montag, den 28.12.2020, um 09:00 Uhr kam es in Koblenz-Horchheim, in der Emserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus.

Aufgrund der baulich bedingten Engstelle der Emserstraße, mussten mehrere PKW verkehrsbedingt auf die Durchfahrt eines Linienbusses warten, der von Horchheim in Richtung Pfaffendorf fuhr. Der Bus musste einem von hinten herannahenden Feuerwehrfahrzeug Platz schaffen, dass zu diesem Zeitpunkt Sonder-und Wegerechten für einen Einsatz in Anspruch nahm. Der Bus touchierte einen in der Engstelle wartenden PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Ermittlungen nach dem Busunternehmen verliefen derzeit negativ.



Es wird daher um Zeugenhinweise nach dem Linienbus gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



02621/913-0



pilahnstein@polizei.rlp.de







