Handtasche aus Pkw gestohlen

Am gestrigen Montag, 21.12.2020, kam es zwischen 15.00 Uhr und 17.15 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch in der Pastor-Klein-Straße 9 in Koblenz.

Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe an dem dort abgestellten schwarzen Nissan Juke ein und stahlen eine Stoffhandtasche. In dieser befanden sich diverse Ausweispapiere. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



