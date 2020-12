Glasflaschen in den fließenden Verkehr geworfen

Gegen 15:30 Uhr hielt er sich am Netto-Markt in der Braubacher Straße auf und pöbelte dort herum. Hier erhielt er einen Platzverweis. Etwa eine Stunde später wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass sich ein Mann in der Hochstraße befinde und dort Glasflachen in den fließenden Verkehr werfe. Wieder handelt es sich um den 61-jährigen. Dieser wurde nun zur Dienststelle verbracht. Er stand unter Alkoholeinwirkung, ein Vortest erbrachte über 1,5 Promille. Aufgrund der vorliegenden Straftat wurde eine Blutprobe entnommen und auf richterliche Anordnung verbrachte der Mann die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Sollte es Personen geben, die durch die Flaschenwürfe oder Glasscherben einen Schaden erlitten haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell