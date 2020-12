Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff nach Verkehrsunfall

Zwischen der Abfahrt L 24 und der Überführung der B51 kollidierte das Sattelzuggespann auf schneeglatter Fahrbahn mit den Schutzplanken. Bei dieser Kollision wurden beide Treibstofftanks des LKW aufgerissen, sodass ca. 600-700 Liter Dieselkraftstoff austraten und ins Erdreich einsickerten bzw. vermutlich in einen Bach einflossen. Auf diesem Weg gelangte der ausgelaufene Kraftstoff schließlich in die Kyll. Die Gewässerverunreinigung erstreckte sich bis in die Ortslage Jünkerath. Durch die Feuerwehr wurden in den verunreinigten Bereichen Ölbindevlies aufgebracht. Im Einsatz befanden sich die PI Prüm, Notarzt, DRK, FFw Stadtkyll, FFw Lissendorf, FFw Niederprüm, FFw Prüm, SM Gerolstein und die untere Wasserbehörde. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR beziffert. Der Umweltschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, geschätzt muss von einer Schadenssumme im hohen 5-stellingen Bereich ausgegangen werden.



