Einsatz der Bundespolizei in der Silvesternacht – Nur wenig Grund zum Einschreiten

Für den Frankfurter Hauptbahnhof und die innerstädtischen

Haltepunkte Konstablerwache und Hauptwache galt im Zeitraum

vom 31. Dezember 2021, 12.00 Uhr und 1. Januar 2022, 09.00 Uhr

eine durch Allgemeinverfügung erlassene Waffenverbotszone.

Durch die zuständige Bundespolizeinspektion Frankfurt am Main

wurden im Einsatzzeitraum über 400 Personen überprüft. Bei

geringen Reisendenzahlen auf den Bahnanlagen in Frankfurt

stellten die Einsatzkräfte mit Blick auf die Verfügung nur vereinzelt

Verstöße fest. Auch die anderen Bundespolizeidienststellen

verzeichneten in ihrem Aufgabenbereich einen ruhigen

Jahreswechsel.

Mit rund 300 Beamtinnen und Beamten im Einsatz leistete die

Bundespolizeidirektion Koblenz in den Bundesländern Hessen,

Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihren Beitrag für die Sicherheit

der Bürgerinnen und Bürger in der Silvesternacht.

Wir wünschen allen einen guten und sicheren Start ins Jahr 2022.



