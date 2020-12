Corona Schutzmaßnahmen werden größtenteils beachtet

Wie in den vergangenen Wochen, kontrollierte die Polizei, in der Woche vom 21. Bis 17. Dezember, teilweise gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern, die Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen.





Insgesamt stellten die Beamt*innen lediglich 45 Ordnungswidrigkeiten, davon 32 am Sonntag dem 27. Dezember, fest. Dabei handelte es sich um unzulässige Personenansammlungen in der Öffentlichkeit, nicht eingehaltene Mindestabstände und fehlende Mund-Nasen-Bedeckungen.



