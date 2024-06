Bundespolizei informiert Reisende – Aufgrund der anstehenden Achtelfinalbegegnungen ist mit einem erhöhten Reiseverkehr im Grenzbereich zu rechnen

Anzeige



Am Sonntag, den 30. Juni 2024 werden folgende Spielpaarungen in Nordrhein-Westfalen ausgetragen: England gegen die Slowakei (in Gelsenkirchen) und Spanien gegen Georgien (in Köln).

Am Montag, den 1. Juli 2024 kommt es in Düsseldorf zum Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Belgien, anschließend spielt Portugal gegen Slowenien in Frankfurt am Main. Insbesondere für diese Begegnungen wird mit einer hohen Frequentierung der Hauptverkehrswege aus den Nachbarländern hin zum Spielort gerechnet. Wir bitten alle Reisenden, diesen Hinweis bei der individuellen Reiseplanung zu berücksichtigen.

Die Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen zielt insbesondere auf das Erkennen und Verhindern der Einreise von gewaltbereiten Fußballstörern sowie von politisch motivierten Gewalttätern ab, sofern diese rechtlich geboten und zulässig ist. Die Bundespolizeidirektion Koblenz trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um den Reiseverkehr nicht unverhältnismäßig zu belasten.



