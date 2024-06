Bundespolizei informiert Reisende – Aufgrund anstehender EM-Spielbegegnung wird mit einem erhöhten Reiseverkehr im Grenzbereich gerechnet

Von Bundespolizeidirektion Koblenz (ots)

Koblenz, Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken (ots) – Die Bundespolizeidirektion Koblenz erwartet anlässlich der anstehenden EM-Spielbegegnungen am 25. Juni 2024 in Dortmund (Frankreich gegen Polen) und am 26. Juni 2024 in Stuttgart (Ukraine gegen Belgien) ein erhöhtes Reiseaufkommen an den Binnengrenzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien.