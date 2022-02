Bundespolizei in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhält Verstärkung

Hessen (Frankfurt am Main, Kassel); Rheinland-Pfalz (Koblenz, Trier, Kaiserslautern; Saarland (Saarbrücken) (ots) – Insgesamt 116 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten konnten heute nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in den Reihen der Bundespolizeidirektion Koblenz begrüßt werden.





Die frisch ausgebildeten Polizeimeisterinnen und Polizeimeister verstärken nun in den drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen die Aufgabenbereiche des Grenzschutzes, der Bahnpolizei, der Luftsicherheit und des Objektschutzes.



Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden ihren Dienst in den Bundespolizeiinspektionen Kassel, Frankfurt am Main, Deutsche Bundesbank, Trier, Kaiserslautern, Saarbrücken, Kriminalitätsbekämpfung sowie bei der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verrichten.



Der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Gregor Pelzl, freut sich über die personelle Verstärkung:



„Mit den neuen, gut ausgebildeten Nachwuchskräften gelingt es, unsere bundespolizeiliche Präsenz weiter zu erhöhen und damit für zusätzliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Dies hat für mich weiterhin oberste Priorität“.



